Napoli | tenta la rapina a due turiste in Piazza Garibaldi arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)laa duee le ferisce con un coltellino inun 57enne La notte del 20 luglio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Passando in, sono stati avvicinati da duedanesi che hanno raccontato di aver subito un aggressione pochi istanti prima. Un uomo le aveva ferite neltivo dirle per poi darsi alla fuga. A diffondere la notizia una Comaunicazine della Questura di. I poliziotti hanno intercettato l’uomo e lo hanno inseguito, bloccandolo con difficoltà in. Lo hanno trovato in possesso del coltellino con cui aveva ferito le donne, di due cellulari e della somma di 2945,00 euro di cui non ha saputo dare spiegazione in merito alla provenienza.