Jonathan Bailey di ‘Bridgertone’ ci appare come a Gisella Cardia la Madonna | siamo stati a Isle of MTV 2024 ecco com’è andata

(Di lunedì 22 luglio 2024) È una settimana particolarmente calda a Malta. Gli abitanti confermano che sono giorni insolitamente infuocati anche per loro. Il mio primo pensiero è per le migliaia di persone che chissà da quante ore prima si stanno accalcando nella piazza Il-Fosos per la sedicesima edizione diof MTV, il più grande festival estivo gratuito d’Europa che negli anni ha ospitato artisti del calibro di Lady Gaga, Jason Derulo, The Black Eyed Peas e David Guetta. Per ili co-headliner dell’evento sono 3: Nelly Furtado, Raye e DJ Snake. Il mio essere stato adolescente all’inizio del nuovo millennio mi spinge a pensare che sia Nelly quella che tutti aspettano, ma nel corso della serata capisco di essermi sbagliato. Forse già il fatto che sia lei ad aprire lo show dovrebbe farmi insospettire.