Donna radioattiva tenuta a distanza dalla sua famiglia | Non poteva avvicinarsi nessuno ho dovuto curare un complicato tumore agli occhi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tutto è iniziato con un banalissimo tremolio degli. La 70enne Lesley Johnson come riporta il Mirror, l’aveva scambiato per “contrazione nervosa”, dopo una visita specialista è arrivata la doccia fredda: le è stato diagnosticato un cancroda. Lesley ha avuto i sintomi per sei mesi, ma non pensava fosse qualcosa di grave finché non ha chiesto consiglio al medico. Da qui una serie di esami urgenti, che hanno rilevato unnella parte posteriore dell’o destro. “Pensavo che avrei perso la vista – ha dichiarato al giornale la– quando l’infermiera me lo ha detto. Sono rimasta senza parole. Mi ha davvero scioccata. Mi sono preoccupata perché non me lo aspettavo. Non è stata una bella sensazione“.