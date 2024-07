Calciomercato Lumezzane innesto a centrocampo | arriva Samuele D’Agostino ex Verona

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un altrosuldel, squadra chiamata al prossimo campionato di Serie C. Il club ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, nell’ultima stagione all’Hellas, che si lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2027. Centrocampista, classe 2004 natio di Bra (Cn), cresce nel Settore Giovanile del Torino FC fino a disputare il campionato Primavera 1 per poi essere ceduto in prestito biennale all’Hellascon cui è ancora protagonista nel campionato Primavera 1. In totale nel campionato Primavera 1 quarantaquattro presenze con cinque reti.