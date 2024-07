Trump può risolvere in Ucraina I consigli di Johnson al Tycoon | Armi a Kiev ingresso in Ue e Nato e Mosca nei confini pre 2022

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) L’ex primo ministro britannico Borisè convinto che il candidato repubblicano alle presidenziali Donaldsia l’uomo giusto per porre fine alla guerra russa in. I due si sono incontrati a Washington il 16 luglio, durante la Conferenza nazionale repubblicana che ha ufficializzato la nomination di. Perilha già vinto le elezioni di novembre e lo ha fatto nel momento esatto in cui ha gridato “combattere, combattere, combattere” pochi istanti dopo l’attentato che lo ha ferito all’orecchio lo scorso 13 luglio in Pennsylvania. “Credo che questo spirito indomito sia esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno in questo momento, ed esattamente ciò che serve alla Casa Bianca”, ha scrittotre giorno dopo l’incontro conin un’opinione affidata alle pagine del britannico Daily Mail.