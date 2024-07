Traffico Roma del 21-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare possibili code perin carreggiata interna tra lo svincolo di Ciampino in via Appia Dalle 11 fino alle 13:30 in piazza San Pietro la preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica ai fedeli possibili difficoltà di circolazione in tutta l’aria e sulla tangenziale est e resta chiusa fino al 26 luglio la rampa in entrata via Prenestina lavori notturni Viale Trastevere fino al 2 agosto dalle 21 alle 6 chiuso il tratto tra Piazza Ippolito Nievo il Largo Bernardino da Feltre verso Ponte Garibaldi e per quanto riguarda i trasporti sulla linea metro alla stazione Spagna è chiusa per lavori di ristrutturazione fino al 3 di ottobre Per cui treni vi transitano senza fermare mentre da lunedì prossimo chiusura anche per la stazione Taviano in questo caso la riapertura è prevista per il 9 di settembre per i ...