Stressato dall’emergenza Covid | la Cassazione annulla l’ergastolo per il femminicidio di Lorena Quaranta

(Di domenica 21 luglio 2024) Lahato con rinvio la condanna alper Antonio De Pace, l’infermiere calabrese reo confesso deldella fidanzata, studentessa di medicina originaria dell’Agrigentino. Per la Corte, i giudici non hanno valutato le attenuanti generiche date dal contesto in cui è avvenuto il delitto: ilsi verificò nella prima fase della pandemia di-19. L’emergenza e le restrizioni, dice la sentenza, avrebbero inciso sull’animo dell’infermiere. La giovane fu strangolata dal fidanzato in una villetta di Furci Siculo, Messina, il 31 marzo 2020.