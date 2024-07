Napoli report dell’allenamento | partitella a campo ridotto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2024) Alle 9.45 inizia la penultima sessione di allenamento dela Dimaro. Osimhen in, Cajuste lavora in palestra. Assenti anche Simeone, Lindstrom, Rrahmani, Iaccarino e Anguissa. Gli azzurri svolgono una. Le squadre vengono divise così: Gialli: Caprile/Turi, Jesus, Ostigard, Mezzoni, Zerbin, Mario Rui, Popovic, Ngonge, Osimhen Blu: Contini, Rafa Marin, D’Avino, Natan, Mazzocchi, Spinazzola, Politano, Ambrosino, Cheddira NellaPolitano si mette in mostra con un gran gol: dribbling a Mario Rui e Juan Jesus, poi dalla fascia destra si accentra e segna. A fine esercitazione stretching per gli azzurri. Alle 10.36 termina la seduta mattutina., l’amichevole di ieri contro il Mantova Buona anche la seconda. Ilarchivia velocemente la pratica Mantova (squadra di Serie B), secondo test dell’era Conte.