Giappone Regione Umbria all’Expo di Osaka con le imprese manifatturiere

(Di domenica 21 luglio 2024) La giunta regionale dell’ha approvato l’Accordo di Collaborazione per la partecipazione a Expo 2025, stanziando 300mila euro. Questo evento globale, che vedrà la presenza di circa 150 Paesi e oltre 28 milioni di visitatori, si terrà nelladi-Kansai, riconosciuta come il centro culturale e scientifico dele un hub asiatico per il commercio e i trasporti internazionali. L’Expo 2025, con il tema “Progettare la società futura per le nostre vite”, arriva in un momento cruciale caratterizzato da nuove sfide sociali e ambientali, l’aumento dei divari economici e l’intensificarsi dei conflitti, ma anche da nuove opportunità grazie ai progressi nell’intelligenza artificiale e nelle biotecnologie.