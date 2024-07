Baseball serie A Vassalotti e Lage subito in mostra nel test dei Titani contro i Falcons

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) C’erano anche i nuovi arrivati, aldel San Marinocon i Torre Pedreradi venerdì sera. Un’amichevole sui generis, con tutti i lanciatori a disposizione deiche sono stati utilizzati, da una parte e dall’altra. Mancavano solo i giocatori impegnati con le varie nazionali (Italia, Olanda e Spagna) all’HaarlemWeek, per il resto tutti a disposizione di Doriano Bindi. Michele, di nonni pugliesi e nascita venezuelana, ha giocato il WorldClassic nel 2023 con la maglia dell’Italia, iniziando la partita con Panama e tenendo bene il monte per quattro inning. Per lui, che compirà 24 anni venerdì 2 agosto, già tanta esperienza nelle minors americane con l’organizzazione dei Brewers e anche apparizioni in Australia, oltre che in Lega invernale venezuelana.