Addio alla staffetta partigiana Giacomina Castagnetti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 21 luglio 2024) Reggio Emilia dà l’ultimo saluto a, scomparsa all’età di 98 anni. La storica, protagonista della Resistenza, ha continuato fino ai suoi ultimi giorni a testimoniare la sua esperienza, partecipando con passione agli incontri organizzati da Istoreco con le scuole, per tramandare ai giovani i valori della Memoria. Nata l’11 novembre del 1925,iniziò la sua attività durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1940. Già in quel periodo raccoglieva contributi per il cosiddetto ‘Soccorso Rosso’, la rete di aiuto clandestina comunista che durante il regime nazifascista sosteneva gli antifascisti perseguitati. In particolare, si occupava di raccogliere cibo, vestiti e contributi nella zona di Quattro Castella.