Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 20 luglio 2024) MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–Group Limited, una società quotata alla JSE, è uno dei gruppi di servizi finanziari maggiormente diversificati in Africa. L’azienda è presente in 12 paesi africani, oltre che in Cina, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. ContactsShambhavi Revandkar Relazioni globali con i media shambhavi.revandkar@.comGroup LimitedDaniel Munslow Dirigente: comunicazioni del gruppo PRmedia@.africanel suodiseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .