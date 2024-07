Pesca record | pesce spada enorme da oltre 200 kg pescato nelle acque dello stretto di Messina

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 20 luglio 2024)cristalline della Costa Viola, tra Scilla e Cannitello in provincia di Reggio Calabria, l’equipaggio di uno dei tanti pescherecci che ogni mattina prima dell’alba esce in mare, ha stabilito un incredibileLadelha origini antiche che risalgono al II secolo a.C., come apprendiamo da alcuni storici greci Polibio su tutti, che, affascinati da questo tipo di, ne descrivono accuratamente la tecnica. Esiste inuna leggenda che narra che alla morte di Achille, i suoi guerrieri, espertissimi lancieri, si buttarono in mare per la disperazione e la Dea Tetide li trasformò in pesci. Tipica imbarcazione per ladel– Cityrunmors.it- Da quelle parti è una tradizione di famiglia tramandata da nonno a figlio e poi a nipote.