Opposizioni in campo tranne Calenda per il referendum contro l' Autonomia differenziata

(Di sabato 20 luglio 2024) AGI - Parte la mobilitazione dei leader delle forze di opposizione a sostegno della raccolta firme per ilabrogativo della legge sull'. Dal Pd al Movimento 5 stelle, da Alleanza Verdi e sinistra fino a Più Europa e Italia viva, è largo lo schieramento che sostiene la consultazione popolare. Unica eccezione il partito di Carlo: Azione, infatti, non partecipa alla mobilitazione, pur non condividendo la riforma voluta dalla Lega. "L'Italia non si spacca". A scendere direttamente insono i leader: "Dobbiamo fermare questa riforma che opera una secessione voluta dal governo Meloni. Non possiamo consentire che soffrano ancora di più sanità, istruzione, trasporti e infrastrutture", afferma Giuseppe Conte, che ha indossato i panni del volontario raccogliendo le firme ai banchetti organizzati a Civitavecchia.