Channing Tatum ambassador di Versace per il profumo Eros

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Un volto noto ai più ma non per la maison:è il nuovodi. Un sogno che si realizza per l’attore americano: ha infatti rivelato che sin da piccolo avrebbe voluto lavorare per loro. E il sogno si avvera proprio con il lancio del nuovo”, emblematica linea di profumi maschili del brand. L’idea, per questa linea, è quella di riprendere i codici Greca e Medusa della maison. Già presentatiedFlame, sta per arrivare un nuovo fratello, che sarà sponsorizzato proprio dal. Il fotografo Hunter Abrams ritrae infatti la star in abiti -ovviamente-confezionati appositamente per lui, indossati alla cenaIcons che si è svolta a LA nel marzo scorso.