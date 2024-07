Cerno e l' incubo del Pd | l' alleanza impossibile dei finti nemici Renzi-Schlein

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 luglio 2024) C'è unche da ieri agita la notte del Pd. A un occhio poco allenato potrebbero sembrare due opposti. Ma a chi mastica un po' di Dem, Ellye Matteoappaiono come nella ormai arcifamosa foto della partita del cuore: gemelli diversi. Serve fissare lo sguardo in mezzo al campo di calcio metafora berlusconiana per eccellenza della discesa del Cavaliere e delle mutazioni politiche: vi troverete di fronte ai due capi Dem immortalati nel tentativo di dire «lo famo strano» e che disvelano invece il proprio agio, come fossero sempre stati lì, abbracciati, due Stewie nella macchina del tempo caduti nella stessa puntata dei Griffin da due epoche diverse. A svelare, in questo caso alle seconde file democratiche, ciò che potrebbe cadere sulle loro teste: il ritorno di Matteo spinto dalla voglia di Elly di essere lei la grande tessitrice.