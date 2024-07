Zonizzazione acustica il Comune approva il piano per ridurre il rumore degli aerei sulla città

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bergamo. In Commissione 2 arriva l’zione del nuovodideldi Bergamo. Ma, prima di entrare nel vivo della discussione, i membri che la compongono votano il nuovo presidente e la sua vice: Nicola Eynard e Silvia Gadda guideranno i lavori. La parola passa poi a Oriana Ruzzini, assessore al Verde, all’Ambiente e alla Transizione Ecologica -, chiamata a spiegare i termini della delibera che arriverà in Consiglio Comunale giovedì 25 luglio. “Non ci sono state osservazioni tra la presentazione e l’adozione del, se non una di carattere meramente tecnico portata daldi Torre Boldone – così Ruzzini -. Sul confine tra i due comuni, infatti, è stata segnalato un errore di classe, errore al quale abbiamo rimediato ma, che per la sua natura, non comportava la modifica del