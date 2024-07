Vis oggi parte il raduno di Cingoli Mister Stellone convoca 31 giocatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il primo spicchio di preparazione è alle spalle. Concluso il pre-ritiro allo stadio ’Benelli’, la Vis questa mattina alle 10per, dove sornerà per due settimane all’Hotel Tetto delle Marche e si allenerà allo ‘Spivach’ per il ritiro vero e proprio. Insomma, dalle montagne del Trentino (ultime due stagioni) al Balcone delle Marche. Dove i biancorossi troveranno un clima più sopportabile rispetto all’afa tropicale che in questi giorni sta attanagliando Pesaro: aria decisamente più respirabile ai 631 metri del monte Circe, e soprattutto notti più fresche, in uno dei borghi più belli d’Italia. La società ha diramato ieri la lista deiti. Sono 31 iagli ordini di Robertoe del suo staff: i portieri Farroni, Polverino e Munari; i difensori Ceccacci, Tonucci, Neri G.M.