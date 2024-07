Quel sentire chiamato Reggio Calabria

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 19 luglio 2024)“ Di Vincenzo Calafiore 20 Luglio 2024 Udine “ ho voluto essere padrone di ogni attimo della mia vita . “ Vincenzo Calafiore Se mi venisse chiesta la mia età, non saprei cosa rispondere, gli anni non mi sono mai pesati addosso, ma saprei raccontarla perché la ritengo una bella favola di un lungo viaggio sempre in cammino, la scoperta dell’ignoto, fatta da indigeno o da esploratore, in terra natia o straniera, senza mai fermarsi. Ricordo quando una sera sul lungomare didissi alla mia terra: “ Lasciami, non trattenermi .. “, sono partito e non ci sono più tornato per viverci, ma è stato un viaggio di conquista, di conoscenza, di speranza, e comunque sempre nel miraggio di un prossimo altrove, dove probabilmente il conforto della meta raggiunta si confonde al sollievo del percorso concluso.