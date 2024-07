LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tra poco il via della frazione più attesa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.12 Col de Vars, Cime de la Bonette e arrivo a Isola 2000: si salvi chi può. Terzultimo giorno di gara in cui di scriverà buona parteclassifica generale di questa Grande Boucle. 12.10 Buongiorno a tutti e benvenuti alladiciannovesimadelde, la Embrun-Isola 2000 di 144,6 chilometri ma con 4400 metri di disllo. Buongiorno a tutti e benvenuti alladiciannovesimadelde, la Embrun-Isola 2000 di 144,6 chilometri ma con 4400 metri di disllo. Terzultimo giorno di gara in cui di scriverà buona parteclassifica generale di questa Grande Boucle.breve, ma tutta incentrata sulla salita.