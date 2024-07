La ricetta del ’Barone di ferro’ Un’informazione mai urlata Vince lo stile sobrio e rigoroso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) FIRENZE Quando La Nazione, il giornale ricasoliano per eccellenza, annunziò l’esito dei plebisciti per l’annessione della Toscana al Piemonte, non uscì dai titoli ad una colonna che erano caratteristici della severa impaginazione di quei tempi, non abbandonò il tono di sobrietà e di misura che costituiva una caratteristica inimitabile del giornalismo risorgimentale. "Votate senza paura": si era limitata a intitolare, eccezionalmente, una sua nota di fondo il giornale che Carlo Fenzi e Piero Puccioni avevano fondato all’ombra della "dittatura" ricasoliana, nelle giornate travagliate e drammatiche che erano seguite all’armistizio di Villafranca, in quella cupa e minacciosa atmosfera del luglio 1859 che aveva sembrato deludere tutte le speranze e umiliare tutti gli sforzi di libertà e di riscatto.