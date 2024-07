La Consulta sul fine vita | Si decida caso per caso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) "I giudici dovranno valutare ogni singologiudiziario di suicidio assistito, sulla base dei principi della sentenza emessa nel 2019". Lo ha stabilito lache ha dichiarato "non fondate" le questioni di legittimità sollevate dal gip di Firenze per estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito. Il procedimento vedeva indagati l’attivista Marco Cappato e altri due che si autodenunciarono per l’aiuto a un 44enne malato di sclerosi, poi morto in Svizzera col suicidio assistito.