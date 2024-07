Citroen ferma le auto difettose Ma le sostituzioni vanno a rilento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Federconsumatori fa sapere che nel mese di maggio scorso i possessori dihanno ricevuto una lettera dalla casamobilistica nella quale i clienti venivano invitati a cessare immediatamente l’utilizzo della vettura. Questo a fronte dell’accertata pericolosità dell’airbag Takata, resosi responsabile in caso di utilizzo di gravi ferite, anche mortali, a conducenti e passeggeri. Un caso noto, che ha portato al fallimento di Takata, fornitore die di altre casemobilistiche. Federconsumatori nazionale chiedeva da subito un incontro urgente a, che non riscontrava però la richiesta, non rispondendo direttamente nemmeno alle lettere inviate dall’associazione per conto dei propri assistiti. In questo caos, che riguarda probabilmente 1500mobilisti modenesi, arriva la dichiarazione di Carlos Tavares a fine giugno.