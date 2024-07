Ursula von der Leyen rieletta al vertice del Parlamento Europeo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tutto come previsto. Nessuna sorpresa aldelvon derè stata. Sarà per il secondo mandato consecutivo ancora lei il presidente della Commissione europea. Un successo ottenuto grazie ai 401 voti a favore, mentre sono stati 284 quelli contrari e 15 i deputati che si sono astenuti dal voto. Sette le schede nulle. I votanti sono stati 707. La maggioranza minima richiesta per l’elezione era 360. Gli europarlamentari di FdI hanno votato controVon der, confermano fonti autorevoli di governo. “Congratulazioni von der! Fieri del grande lavoro di squadra del Ppe per sostenere la tua conferma alla guida della Commissione europea”, ha scritto su X Antonio Tajani. Congratulazioni @vonder! Fieri del grande lavoro di squadra del @EPP per sostenere la tua conferma alla guida della @EUcommission.