Per il vino biologico italiano un bilancio dolce-amaro | nel 2023 persi quasi 4mila ettari In ripresa i consumi

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ildelin Italia presenta numeri positivi, con una crescita delle superfici del 4,5% in un anno e degli operatori dell'1,8%, ma con diverse criticità emerse nel primo anno di applicazione della nuova Pac/27. E tali criticità riguardano anche il. I dati del Rapporto Ismea Bio in cifre dicono che l’agricoltura biologica italiana, con 2,5 milioni di20% della Sau nazionale), riduce ulteriormente la distanza dal target del 25 per cento fissato, entro il 2030, dalla strategia Farm to fork dell'Unione europea. Un elemento che rafforza la leadership italiana in Ue e che, secondo Luigi D'Eramo, sottosegretario Masaf, proietta la nazione a raggiungere «prima del 2030 il target Ue del 25 per cento». In generale, il 39% della superficie agricola utilizzata biologica nazionale è concentrata in Sicilia, Puglia e Toscana.