Nerone ha davvero bruciato Roma?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dimenticate l’immagine diche assiste all’incendio della suasuonando la lira e cantando in maniera sguaiata. Quella è solo un’immagine di Hollywood creata ad hoc per il kolossal Quo Vadis a partire da documenti storici falsati. L’incendio che ha parzialmente distrutto l’Urbe, nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 64 d.C. non è stato appiccato dall’imperatore. Purtroppo, è stato il frutto di una serie di casualità che però, negli anni, sono state del tutto accantonate in favore di un mito più affascinante, quello del sovrano folle. Del tutto infondato.il folle Lucio Domizio Enobarbo, detto, è stato in carica dal 54 al 68 d.C., ed è passato alla storia per essere stato il responsabile dell’incendio che ha distrutto