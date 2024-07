I tesori di San Niccolò Visita guidata speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Da monastero femminile domenicano a conservatorio per le fanciulle istruite dalle suore, fino a divenire quella che oggi è una prestigiosa scuola paritaria dall’asilo fino al liceo scientifico. È una storia che attraversa i secoli quella del Conservatorio Sanche stasera, alle 18, aprirà le porte per unacon una guida: la preside Mariella Carlotti (foto). Una straordinaria opportunità per esplorare parte del patrimonio storico e artistico unico in città. La, gratuita, durerà circa due ore ed è su prenotazione attraverso le indicazioni riportate sul sito sniccolo.it. Uscendo da Sansarà possibile vivere l’arte di sera a Prato rimanendo in un raggio ristretto dentro le mura.