Frode fiscale per 10 milioni di euro | le ditte delle pulizie di ristoranti e alberghi erano un bluff

(Di giovedì 18 luglio 2024) Firenze, 18 luglio 2024 –da 10dinel settoreinanche in Toscana. L’operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso dalla quale sono emersi falsi contratti di appalto, riguarda infatti alcune strutture nelle province di Firenze, Lucca e Massa Carrara, Treviso, Belluno, Padova, Venezia, Vicenza, Pordenone, Udine, Bergamo, Milano, Monza Brianza, Varese, Bologna. Tre sono le persone, allo statoindagini, segnalate dal Gruppo di Treviso alla locale Procura della Repubblica per i reati di somministrazione fraudolenta di manodopera ed emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di conseguire un indebito risparmio d'imposte pari a circa 2di