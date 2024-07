Chi è Matteo Sinet il nuovo probabile concorrente al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Potrebbe esserci unvolto tra i concorrenti del prossimo, il tiktoker italo-francese conosciuto come "il ragazzo dello skin-care", è in trattative con Mediaset per partecipare al reality., il tiktoker entra nella Casa come futuro? La notizia, lanciata da Amedeo Venza su Instagram, ha subito acceso l'entusiasmo dei fan die del programma. Il giovane, con i suoi oltre 6 milioni di follower tra TikTok e Instagram, è un vero e proprio fenomeno del web, apprezzato soprattutto per il suo fascino e i suoi video sulla cura della pelle. Seppur famoso sui social,è ancora un volto poco conosciuto alpubblico televisivo. Nativo di Grasse, in Francia, ha 21 anni ed è alto 1 metro e 80.