BGY Airport Granfondo il 4 maggio 2025 torna la gara ciclistica tra la città e le valli orobiche

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bergamo. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, con la partecipazione di migliaia di appassionati di ciclismo, la BGYanche neltornerà a far battere il cuore del capoluogo orobico. La data scelta per la 27esima edizione della(la terza con l’attuale denominazione) è domenica 4. L’organizzazione di Gms, in collaborazione con Sacbo e con l’aeroporto di Milano Bergamo, punta ancora più in alto. La decisione di fissare la data è stata presa tenendo conto del calendario di Serie A, per evitare sovrapposizioni con le partite casalinghe dell’Atalanta entire così un piano sicurezza di primo livello. Le autorità competenti e la Prefettura sono già al lavoro per assicurare una viabilità ottimale, sia inche in provincia.