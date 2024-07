Asd Tiger Taekwondo Gli atelti tornano a casa con tante medaglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Finale di stagione positivo per la AsdTeamFabriano che nello stesso weekend è scesa in gara sia a San Marino che a Montargis (Francia). Il primo appuntamento ha visto i ragazzi fabrianesi, guidati dal coach Martin Penchev, conquistare un oro (Vitali Marisol), due argenti con (Rovere Francesco Pio e Bartoli Gabriele) ed un bronzo (Pierosara Tosca), grazie a delle buone prestazioni in un torneo di livello. Gli altri atleti Spreca Andrea e Tommaso hanno invece affrontato il torneo internazionale di Francia.