Andrea Costa Pavani | E’ un progetto serio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un nuovo inizio. Lo slogan che ha accompagnato l’ultimo comunicato dell’è lo stesso con cui il neo allenatore Matteo Angori ha salutato i tifosi accorsi ieri pomeriggio al Dolce Vita per la sua presentazione ufficiale. Affiancato dai dirigenti Sofia Conti e Christian, anche loro protagonisti ma a livello societario del nuovo avvio biancorosso. "Conosco bene la realtà di Imola, una piazza dove si respira basket e c’è un gran seguito – ha detto coach Angori –. Sono molto carico e felicissimo di essere qui per un nuovo inizio e di questo ringrazio. Da quando ho ricevuto l’incarico sono al lavoro per cercare di costruire la miglior squadra possibile, ma che soprattutto si identifichi con il gran seguito che ha l’e con la sua tifoseria, che non ha eguali neanche in A2".