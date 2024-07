Aiuto! | Nonno e nipote soccorsi in mare a Francavilla

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Chieti - Un uomo di 70 anni e suodi 9 anni sono statiinmartedì mattina davanti allo stabilimento “Urania” di. L'uomo, in difficoltà, non riusciva a risalire sul materassino su cui si trovava il bambino. L'intervento tempestivo dell'assistente bagnanti Gioele D'Orazio, degli Angeli delFISA, ha permesso di mettere entrambi in salvo. Secondo quanto riportato dagli Angeli delFISA, ilera inquando ha iniziato ad avere difficoltà nel risalire sul materassino dove era seduto il. D'Orazio, che si trovava già in acqua sul moscone, ha sentito le richieste die ha prontamente raggiunto i due bagnanti. Tuffandosi, ha raggiunto l'uomo e lo ha riportato a riva, trainando anche il materassino con il bambino.