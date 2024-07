Affitti brevi a Firenze | il Comune ripropone lo stop nel centro storico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 - Avanti con la norma per bloccare nuovituristicinelUnesco di. Nella seduta di oggi, come primo atto, la nuova giunta ha infatti dato il via libera all’adozione della variante al Piano operativo che prevede l’inserimento nel nuovo strumento urbanistico della norma che blocca nuove locazioni turistichein. Obiettivo favorire la permanenza della residenza ine migliorare le condizioni di abitabilità attraverso l’inserimento della distinzione ‘residenza temporanea’ all’interno della tipologia ‘uso residenziale’ e stabilendo quindi il divieto di insediamento nel nucleoUnesco dell’uso per residenza temporanea.