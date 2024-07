AEW | MJF supera Will Ospreay sul filo del rasoio ed è il nuovo International Champion

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo ben 59 minuti e 58 secondi di contesa, sfiorando quindi il No Contest, MJF è riuscito nell’impresa di sconfiggeree vincere per la prima volta in carriera l’AEWship. Il match, definito già da molti sul web come un capolavoro, ha intrattenuto in lungo e in largo la prima ora di trasmissione per la puntata numero 250 di Dynamite. Qui la fase finale con appunto la vittoria del titolo da parte di Maxwell. #ANDNEW #AEWMJF!Watch #AEWDynamite 250 LIVE on TBS!@TheMJF @pic.twitter.com/suTCF7cH5Y— All Elite Wrestling (@AEW) July 18, 2024