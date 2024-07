Un assist e un abbraccio così Renzi si avvicina al Pd

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) AGI - Prima l', poi il gol e infine l'. Tutto a favore di teleobiettivi. Tutto, soprattutto, condiviso decine e centinaia di volte sui social network. I gemelli del gol, Elly Schlein e Matteo, diventanoargomento di discussione anche fuori dal campo del Gran Sasso d'Italia, dove ieri si è giocata la partita del cuore. Non è un dettaglio che il leader di Italia Viva abbia scelto proprio l'con la segretaria del Partito Democratico per rivolgersi ai suoi follower: "È il magico potere del pallone", dice ricordando che si tratta di una iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi per i reparti pediatrici del San Salvatore dell'Aquila e per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Inevitabile non associare la partita al campo largo o, come in questo caso, larghissimo.