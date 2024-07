Innovazione nel settore legale | la prima startup per la gestione delle separazioni e dei divorzi online

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Riduzione di costi, tempi e distanze, utilizzando con competenza le procedure tradizionali, per offrire ai clienti un servizio di qualità che ottimizza impegno ed investimenti: Coniugi Tutelati è laitaliana che offreo e separazioneConiugi Tutelati è laitaliana che offre un servizio digitale in grado di gestire ogni fase del processo dio e separazione interamentee da remoto, eliminando la necessità di coniugi e avvocati di recarsi in tribunale o incontrarsi di persona. La piattaforma riduce drasticamente costi, tempi e distanze, associati alle procedure tradizionali, offrendo un vantaggio competitivo: i clienti possono ottimizzare i loro sforzi, usufruendo di un servizio a basso costo e dai tempi rapidi, diminuendo le discussioni che potrebbero compromettere la negoziazione.