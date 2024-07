Ingrid Andress distrugge l’inno americano | Scusatemi ero ubriaca

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pensavate che fosse Fergie a detenere il non gratificante record di peggior interpretazione delnazionale statunitense? E invece ieri l’ex cantante dei Black Eyed Peas ha passato il testimone ad una sua collega. Qualcuno è riuscito a fare peggio di quello che ha combinato Fergie nel 2018 all’NBA All-Star Game. Lunedì pomeriggioha “cantato” The Star Spangled Banner 2024 MLB Home Run Derby e da subito tutti hanno capito che qualcosa non andava. L’artista ha iniziato a stonare, dal pubblico si sono sentiti i primi fischi e i giocatori in campo hanno cominciato a guardarsi in maniera strana. Ovviamente la cantante è stata duramente criticata e derisa sui social: “Fergie starà festeggiando, adesso non è più sua la performance peggiore del”. “Qualcuno aiuti questa ragazza, non credo stia troppo bene”.