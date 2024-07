Piogge torrenziali travolgono i turisti in visita ad una cascata | loro formano una catena umana per resistere alla forza dell’acqua – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Un’escursione domenicaledi Anjaneri, nello stato indiano del Maharashtra, si è trasformata in un incubo per 200, sorpresi dache hanno reso impossibile il rientro. Le forti precipitazioni hanno ingrossato il corso d’acqua, rendendo il sentiero impraticabile e bloccando itori in una situazione di pericolo. L’rme è scattato immediatamente e le guardie forestali sono intervenute tempestivamente per organizzare le operazioni di salvataggio. In un’emozionante dimostrazione di solidarietà e coraggio, i soccorritori hanno formato una, permettendo aidi attraversare il torrente in piena sicurezza. L’operazione di salvataggio è durata circa sei ore, mafine tutti gli escursionisti sono stati tratti in salvo senza riportare ferite.