Mercato Napoli ecco i profili monitorati per il centrocampo ideale

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilsta testando alternative per il reparto del, con diversicome quelli di Brescianini e Guerra. Ilestivo sta entrando nel vivo e ilè al centro di numerose trattative che potrebbero rivoluzionare il reparto del. Dopo aver consolidato la difesa con gli acquisti di Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, il club azzurro ora volge lo sguardo verso la parte mediana del campo. La squadra partenopea è attualmente alla ricerca di rinforzi dopo la partenza di Piotr Zielinski, un giocatore chiave per gli equilibri tattici della scorsa stagione. Secondo fonti vicine al club, il nome più caldo in orbita è quello di Marco Brescianini del Frosinone. Il centrocampista di 24 anni sembra essere il favorito di Antonio Conte, tecnico leccese con una chiara visione di gioco aggressivo e dinamico.