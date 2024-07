La ’Ravenna in grande’ secondo l’artista Alberto Cottignoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Tratta di importanti personaggi e monumentiinla mostra di, inaugurata il 21 giugno scorso e, dopo un breve stop, inaugurata nuovamente ieri; visto il successo la mostra (presso Ravenna Art Gallery International, Corte Cavour, via Cavour 51; dal lunedì al sabato 15-19, a ingresso libero) è stata prolungata fino al 3 agosto. "Questa mostra avviene a mie spese per arrivare ad un accordo Arcivescovo-Fondazione Cassa Risparmio, per restaurare San Domenico", spiegasi laurea in Filosofia presso l’Università di Bologna nel 1978 e si laurea poi in Storia dell’Arte presso la stessa Alma Mater di Bologna-Ravenna con 110 e lode. Comincia a dipingere nel 1974 e nel 1988, durante la sua personale di Roma alla galleria Fraticelli viene scoperto da Kiyoshi Tamenaga con cui stipula un contratto per tutta la sua produzione futura.