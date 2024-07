Koopemeiners è l' obiettivo principale della Juventus ma l' Atalanta detta le regole

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 luglio 2024) Il nodo non è ancora stato sciolto solo perché tra, tra domanda e offerta, non si è ancora arrivati al punto d’accordo. Il finale, però, sembra scritto perché Koopmeiners è l’numero uno del mercato bianconero, è una richiesta del nuovo allenatore Thiago Motta e Giuntoli sta facendo di tutto per accontentare il suo tecnico. Tra il dire e il fare però ballano almeno 20 milioni di euro, la differenza di valutazione tra i due club. L’, che ha compreso da mesi come il futuro del centrocampista olandese sia lontano da Bergamo, ha messo in conto di incassare una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro senza contropartite tecniche, al massimo concedendo una parte in bonus. La, già molto attiva sul mercato nelle prime settimane, al momento non si spinge oltre quota 40 e non prevede di alzare la propria offerta.