Esiste una menopausa maschile?

La: realtà o mito? Quando gli uomini raggiungono i 40 e i 50 anni, possono sperimentare disfunzione erettile, calo del desiderio sessuale e una diminuzione della produzione di testosterone. Questi cambiamenti possono essere paragonati a quelli osservati durante lafemminile. Similitudini con lafemminile Sebbene gli uomini anziani possano descrivere sintomi simili a quelli della, come vampate di calore, non è corretto definire tale fenomeno come "". Differenze nel declino ormonale La produzione di ormoni nei maschi e nelle femmine declina con l'età, ma in modo diverso. Mentre nelle donne avviene improvvisamente in pochi