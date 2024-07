Che cos’è il rebreathing | l’inalazione di monossido di carbonio praticata dalla UAE di Pogacar e dalla Visma di Vingegaard

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)è la parola che da alcuni giorni sta scuotendo sotto traccia l’armonia del Tour de France 2024. Tutto nasce da un articolo pubblicato su uno dei siti internazionali maggiormente affermati sul ciclismo, Escape Collective. L’inchiesta firmata da Ronan Mc Laughlin, con il contributo di Caley Fretz, Jonny Long, Iain Treloar e Joe Lindsey, rivela che alcune squadre del Tour de France stanno utilizzando una pratica controversa e potenzialmente pericolosa:didi(CO) per ottimizzare l’allenamento in altitudine. Almeno tre squadre, tra cui l’UAE Team Emirates della maglia gialla Tadej, la-Lease a Bike del secondo in classifica Jonase la Israel-Premier Tech, hanno accesso a un costoso dispositivo chiamato rebreather didi, che permette il dosaggio preciso del gas nei polmoni.