Arrampicata sportiva | a Briançon gli ultimi ritocchi per gli olimpici Zurloni Colli e Rogora

(Di martedì 16 luglio 2024) Comincerà domani e andrà avanti fino al 19 luglio la tappa di Coppa del Mondo diche precederà i Giochidi Parigi 2024. Ava in scena l’ultimo test prima dei giochi a cinque cerchi che vede ben tre italiani presenti dei quattro che saranno protagonisti fra qualche giorno nella capitale francese. Nella velocità maschile sarà al via Matteo: il campione del mondo viene dal quinto posto raccolto a Chamonix nel fine settimana scorso e cerca di rifinire la condizione. Fra gli azzurri è probabilmente colui che andrà a Parigi con più speranze di medaglia, andando a vedere la sua continuità tra Coppa del Mondo e grandi eventi. Insieme a lui in questa tappa ci sono anche Luca Robbiati, Ludovico Fossali, Gian Luca Zodda e Alessandro Boulos.