Adele dice addio alla musica una lunga pausa per la cantante

(Di martedì 16 luglio 2024) Un’amara sorpresa per i fan di, che allo stato attuale non vede nellail fulcro della sua vita. La sua mente la spinge verso altre sponde e sembra sul punto di dare inizio a una. La celebre artista non ha sfornato numerosi album in carriera, ma è sempre stata molto attiva in termini di live. È infatti reduce da due anni di show “senza sosta” a Las Vegas. Il risultato? Non ha più voglia di salire su un palco, così come entrare in uno studio di registrazione e creare nuova, stopDue anni di spettacoli in residence a Las Vegas possono fare questo effetto:è stanca di esibirsi e annuncia d’essere pronta a fermarsi. Per quanto tempo? Chi può dirlo. Sarà uno stop lungo e, presumibilmente, serviranno anni prima di ritrovarla intenta a creare nuova. Non avverrà da un momento all’altro, considerando il contratto firmato.