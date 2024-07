Qui Monza Petagna e Djuric primi gol per Nesta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ponte di Legno, per il, è casa. Lo si vede dall’affetto che circonda il biancorosso sul verde di Temù, il biliardo che ospita da un anno a questa parte l’estate di Pessina e compagni. Si percepisce anche dello spirito con cui Alessandro, nuovo allenatore brianzolo, si avvicina ai sostenitori per abbracciarli uno ad uno con foto e autografi. Lo spirito che ha accompagnato il gruppo alla prima sgambata della stagione: da una parte ilbianco, guidato da Andrea, rientrato dal prestito con il Cagliari, e dall’altra i centimetri di Milana trascinare ilrosso. In campo mancano Cragno e Colpani, alle prese con un lavoro differenziato per smaltire le fatiche deigiorni di ritiro; assente anche Gagliardini che aveva chiuso la stagione con un acciacco da gestire.