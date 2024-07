Le migliori offerte dei Prime Days 2024 sui nuovi dispositivi Amazon

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il 16 e 17 lugliotornano gli, l’evento dedicato ai clienti più fedeli dell’e-commerce più famoso al mondo che offre centinaia di migliaia disu una vasta gamma di prodotti, tra cui abbigliamento, elettronica, smart home e bellezza. Gli iscritti al programmaavranno accesso a sconti su marchi internazionali ed esclusivi prodotti Made in Italy. Ci sono inoltre sconti su tutti i, compresi ialtoparlanti intelligenti Echo con Alexa integrata. Quest’anno isi arricchiscono anche con leSeconda Mano, con tantissimi prodotti usati e in ottime condizioni a cui sarà applicato un ulteriore sconto del 30%. I vantaggi dell’iscrizione adI principali benefici diincludono: spedizioni veloci e gratuite su milioni di articoli;Video, con film, serie tv e documentari esclusivi in streaming;Music, che permette di ascoltare milioni di brani senza pubblicità;Reading, per accedere a una selezione di eBook e riviste; accesso esclusivo allelampo e ai, con ulteriori risparmi su una vasta gamma di prodotti.