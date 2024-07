I soldi e l' accordo sugli amplessi | Jennifer Lopez e Ben Affleck i segreti intimi di un divorzio da pazzi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Amore, successo e. Chi non ha sognato, almeno per un attimo, di essere parte dell'idillio sentimentale, trasformatosi in un matrimonio (almeno all'apparenza) da sogno come quello tra i due divi di Hollywood,e Ben? Bene, anzi, male. Perché tutto questo è già finito nel peggiore dei modi: ilè ormai alle porte a quanto si dice con un pesantissimo addebito da parte della cantante al marito attore. Un conto (mica tanto) della serva che ammonterebbe a oltre 60 milioni di dollari con tanto di inventario dei beni al sole dell'attore e degli investimenti effettuati, secondo i legali della, quasi esclusivamente dalla popstar per far fronte all'elevatissimo stile di vita della coppia, al più che esoso bilancio del matrimonio appena nato e già finito.