Fly Me to the Moon recensioni Contrastanti per Channing Tatum e Scarlett Johansson su Rotten Tomatoes

(Di lunedì 15 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Il nuovo film “Fly Me to the“, con protagonisti, ha suscitato reazionidalla critica su. Diretto da Greg Berlanti e scritto da Rose Gilroy basandosi su una storia di Bill Kirstein e Keenan Flynn, il film ambientato durante la corsa allo spazio degli anni ’60 ha ricevuto un punteggio di approvazione del 67% dai critici, ma ha ottenuto un solido 88% dal pubblico. Questo punteggio del pubblico sta per stabilire un nuovo record per, avvicinandosi al 89% di “Dog” del 2022 come il punteggio più alto mai raggiunto per un film in cui l’attore ha recitato. È anche superiore all’87% ottenuto da “The LEGO Movie”, in cuiha doppiato il personaggio di Superman.